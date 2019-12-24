В Раде с каждым месяцем становится больше прогульщиков

Лишь половина народных депутатов посетили все заседания Верховной Рады в декабре.
Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.
Из 423 нардепов все заседания посетили 240 депутатов или 56%.
Среди фракций высокие показатели посещаемости в "Слуги народа", "Европейской солидарности" и "Голоса". В среднем на заседаниях регистрировались 82% депутатов "СН", 75% - "ЕС" и 75% - "Голоса".
Самые низкие показатели у группы "За будущее" - в среднем ходили 70% депутатов группы.
У "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 63%, "Батькивщины" - 60%.
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"По сравнению с ноябрем количество депутатов-прогульщиков возросло. Если в ноябре все пленарные заседания посетили 299, то в декабре - всего 240.
При этом в декабре состоялся ряд важных голосований. Принято Избирательный Кодекс внесены изменения в части депутатской неприкосновенности, приняты законы о статусе участников боевых действий и о противодействии отмыванию средств", - говорит председатель КИУ Алексей Кошель.
По меньшей мере 15 нардепов кнопкодавили 45 раз за время работы Верховной Рады 9-го созыва в 2019 году. Показали поименный список.
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