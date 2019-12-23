Показали кнопкодава номер один

По меньшей мере 15 нардепов кнопкодавили 45 раз за время работы Верховной Рады 9-го созыва в 2019 году.

Такое количество нарушений зафиксировало общественное движение "Чесно" и другие журналисты.

Больше всего фактов неличного голосования зафиксировано по нардепами фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 27. Чаще всего процедуру голосования нарушал Владимир Кальцев.

Автор: chesno.org

Четыре нардепа-мажоритарщика депутатской группы "Доверие" кнопкодавили 8 раз. В списке, в частности, также кнопкодавы предыдущих созывов - Андрей Иванчук, Василий Петевка, Роберт Хорват.

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Народные депутаты от "Оппозиционного платформы - За жизнь" изобрели устройство для кнопкодавства, который смастерили из подручных материалов.