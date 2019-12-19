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четверг, 19 декабря 2019 11:26

Кнопкодавы придумали новый механизм для голосования

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Кнопкодавы придумали новый механизм для голосования
Кнопкодавы применяют новый механизм. Фото: youtube.com

Народные депутаты от "Оппозиционного платформы - За жизнь" изобрели устройство для кнопкодавства, который смастерили из подручных материалов.

К хитрости прибегают, чтобы скрыть нарушения голосования от прессы, сообщили в Chesno.

Чаще всего они для прикрытия используют листы бумаги, газеты и так далее. Но нардепы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Ларин и Виктор Черный применили целый механизм, позволяющий кнопкодавить без пальцев.

Так, на пленарном заседании Верховной Рады 18 декабря Сергей Ларин применил некую "кнопкодавку", сделанную из трех толстых книг и гор бумаги. Над пультом для голосования Ларин пристроил открытки с надписью на русском языке "Мы за мир". Во время голосования по поправке №76 к законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности №2237 Ларин сел на место отсутствующего коллеги по фракции Виктора Черного, одной рукой нажал на кнопку перед собой, а другой привел в действие странное "устройство". Как следствие, на местах Ларина и Черного сработали кнопки "за". Таким образом он голосовал и о поправке №69 до того самого законопроекта.

За несколько дней, отсутствие Ларина, его коллега Виктор Черный применил тот же механизм. В частности, он делал это во время голосований по поправкам к законопроекту о приведении деятельности НКРЕКП в соответствие с требованиями Конституции (№2490-1), а именно о поправке №28, №29 и №30.

Таким образом, "Оппозиционный блок" - лидер по кнопкодавству.

Также ранее журналисты фиксировали нарушения процедуры личного голосования со стороны Александра Пономарева, Николая Скорика, Василия Нимченко, Григория Суркиса, Михаила Макаренко и Владимира Кальцева. Это можно объяснить тем, что с 1 ноября этого года размер зарплаты нардепа зависит от участия в голосованиях.

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Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект, который вводит штрафы для кнопкодавов.

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19
декабря

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