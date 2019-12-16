До 85 тыс. грн: комитет поддержал штрафы для кнопкодавов

Кнопкодавство может стать уголовным преступлением. ФОТО: Движение ЧЕСТНО

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект, который вводит штрафы для кнопкодавов.

Об этом сообщило Общественное движение ЧЕСТНО.

Член фракции "Слуга народа" Максим Бужанский назвал закон фиктивным, учитывая, что наказание, по его мнению, будет "выборочным", передает Движение ЧЕСТНО. По его мнению, выходом могла бы стать сенсорная кнопка.

Законопроект №2148 предлагает ввести штрафы от 51 000 до 85 000 гривен для нардепов за голосование за другого народного депутата. Такую норму, в случае поддержки во втором чтении и подписания президентом, внесут в Уголовный кодекс. То есть кнопкодавство станет уголовным правонарушением.

Также в законе "О регламенте Верховной Рады" видоизменят 47 статью. Теперь Аппарат Верховной Рады будет вести съемку заседаний таким образом, что позволит подтвердить или опровергнуть, что депутат кнопкодавил. Если на заседании обнаружат факт кнопкодавства, рассмотрение вопросов из повестки дня останавливают. Председательствующий (спикер или его заместитель) устанавливает кнопкодава, а если его нет - сообщает Раде о нарушениях и поручает Счетной комиссии забрать у него карточку (отдать ее надо председательствующему).

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После этого председательствующий повторно ставит на голосование вопрос, за который депутаты голосовали в последний раз. Тогда председательствующий дает Аппарату распоряжение подготовить сообщение о выявленном нарушении. Это сообщение вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего пленарного заседания и видеозаписью передают председателю Верховной Рады. Председатель парламента направляет это все в Государственное бюро расследований.

После решения комитета законопроект передадут в сессионный зал, где он должен набрать минимум 226 голосов.

По состоянию на 5 декабря в Верховной Раде 9-го созыва поймали 10 депутата-кнопкодава.