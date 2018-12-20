В Раде возьмутся за рейдерство со второй попытки

У фермера за одну ночь украли 2,5 тыс. га земли - переоформили на оффшор. После этого рейдеры пришли вместе с полицией. Фото: 24tv.ua

Верховная Рада отправила на повторное второе чтение в комитет законопроект о противодействии рейдерству.

Так как за законопроект в целом проголосовали 208 депутатов из 226 необходимых, спикер Андрей Парубий предложил отправить законопроект на доработку в комитет. Это решение поддержали 235 народных депутатов.

Документ имеет целью обеспечить защиту имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвратить противоправное поглощение и захват предприятий. В нем предусмотрены нормы, которые позволяют владельцу вносить в реестр прав запрет регистрации аренды без нотариального удостоверения договора.

Документ вводит 2 вида договоров на аренду: с пролонгацией и без. Если договор без пролонгации, то после окончания срока его действия он автоматически исключается из реестра прав. Если договор с пролонгацией, то для исключения его из реестра прав потребуется письменное заявление арендатора или арендодателя о прекращении договора, но только после завершения срока действия настоящего договора.

Также законопроект обязывает перевести все документы на земли в электронную форму.

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В сентябре в Кировоградской области неизвестные в балаклавах пытались захватить агропредприятие и повредили сельскохозяйственную технику. Правоохранители задержали 27 человек.