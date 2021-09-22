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В Раде согласовали дату выборов мэра Кривого Рога

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В Раде согласовали дату выборов мэра Кривого Рога
Выборы мэра запланировали на следующий год. Фото: "Радіо Свобода"

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал назначение выборов городского головы Кривого Рога.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуга народа" Александр Качура в Telegram.

Выборы планируют на 27 марта 2022 года.

"Дальше голосование в Раде", - написал Качура.

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15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли в загородном доме в селе Вильне с простреленной грудью.

Основными версиями гибели мэра полиция назвала самоубийство или доведение до самоубийства.

Исполняющим обязанности городского председателя стал Юрий Вилкул.

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