В Раде согласовали дату выборов мэра Кривого Рога

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал назначение выборов городского головы Кривого Рога.
Об этом сообщил народный депутат от "Слуга народа" Александр Качура в Telegram.
Выборы планируют на 27 марта 2022 года.
"Дальше голосование в Раде", - написал Качура.
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15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли в загородном доме в селе Вильне с простреленной грудью.
Основными версиями гибели мэра полиция назвала самоубийство или доведение до самоубийства.
Исполняющим обязанности городского председателя стал Юрий Вилкул.
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