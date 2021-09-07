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Полиция назвала основные версии гибели мэра Кривого Рога

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Полиция назвала основные версии гибели мэра Кривого Рога
В мэрии не верят, что Павлов совершил самоубийство. Фото: ZN

Основными версиями гибели городского головы Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова полиция называет самоубийство или доведение до самоубийства.

В городском совете Кривого Рога раньше говорили, что это заказное убийство. Считают, что опубликованное в сети видео не полное, сообщает ZN.

"Да, на самом деле два месяца в Кривом Роге работали и еще работают комиссии по аудиту. Даже решение следственного судьи по установлению причин смерти содержало информацию о выемке документов и всех электронных носителей не только в кабинете мэра, а во всех помещениях мэрии. Но Павлов столько лет подписывал платежки и проходил аудиты города. В Бюджетном комитете работал. В мэрии и при Порошенко был аудит, и что? Мэры не те люди, которые из-за аудиторов стреляются", - говорит источник.

Следственные действия по делу о гибели Павлова исключили версию умышленного убийства или инсценировки убийства.

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"Главное следственное управление по результатам данных, полученных в ходе досудебного расследования опровергло версию совершения умышленного убийства или инсценировка убийства", - сказал на брифинге заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк.

Следствие рассматривает мотивы как личного характера, так и связанные с работой.

15 августа в загородном доме в селе Вольное нашли с простреленной грудью мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело около 16:00 обнаружил его помощник. Лежал на пороге веранды на спине, одетый в футболку, шорты и высокие черные носки. Верхняя часть тела на улице, нижняя - в доме. Рядом в луже крови - охотничий карабин калибра 7,62 и одна гильза. В полиции рассматривают несколько версий - убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Также - доведение до самоубийства.

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