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Вилкул снова возглавил Кривой Рог

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Вилкул снова возглавил Кривой Рог
Юрия Вилкула выбрали исполняющим обязанности городского головы Кривого Рога. Фото: ukrinform.ua

В городе Кривой Рог Днепропетровской области выбрали исполняющего обязанности городского главы 25 августа. Им стал депутат от партии "Украинская перспектива" 71-летний Юрий Вилкул.

Об этом сообщает 1kr.ua.

Выбрали Вилкула тайным голосованием. "За" отдали голоса 32 депутата. Участие в голосовании приняли 33 человека.

Не голосовали депутаты "Слуги народа" - они покинули зал пленарного заседания после того, как секретарь городского совета Александр Котляр отказался от должности. Объяснил тем, что его считают заинтересованным в смерти предыдущего городского головы Константина Павлова, которого нашли застреленным 15 августа.

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"Неоднократно слышал, что я - первое лицо, заинтересованное в произошедшем. Я никогда в жизни не держался за любые должности, не делал поступки, за которые было бы стыдно. Я хотел бы довести до конца. Ибо если останусь, буду все время чувствовать кровавые слова за спиной", - заявил Котляр.

Также не голосовали депутаты от партии "Сила людей".

Участие в тайном голосовании принимали "Блок Вилкула. ​​Украинская перспектива" и "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Председателем счетной комиссии была Виктория Третяк от "Блока Вилкула. ​​Украинская перспектива".

Юрий Вилкул был мэром города дважды. В третий раз он отказался от участия во втором туре выборов, ссылаясь на состояние здоровья.

Он будет поддерживать кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который в первом туре стал третьим.

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Дата
25
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