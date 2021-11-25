В Раде хотят создать новый орган

В Верховной Раде могут создать парламентский бюджетный офис.
Об этом сказал первый вице-спикер Александр Корниенко сегодня на встрече с представителями Европейского инвестиционного банка в четверг.
Новый орган будет анализировать законопроекты о бюджете, состояние бюджета и фискальной политики, смету, другие документы по финансовым и экономическим вопросам.
"Во-первых, юридическая сторона дела: как это будет встраиваться в законодательство, учитывая, что у нас есть Бюджетный кодекс и Бюджетная декларация, есть Счетная палата.
Желательно, чтобы все юридические вопросы мы решили без изменений Конституции. Важными будут организационные вопросы. В частности, будут ли привлекаться представители других стран, а также учредительные - будут ли присутствовать представители оппозиции, как будет формироваться орган", - заявил вице-спикер.
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По словам Корниенко, будут "быстро двигаться по регистрации этого органа".
19 октября Верховная Рада назначила Корниенко первым вице-спикером. Он заявил о реформе Верховной Рады.
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