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вторник, 19 октября 2021 11:48

Первым вице-спикером назначили председателя президентской партии

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Первым вице-спикером назначили председателя президентской партии
Корниенко координировал штаб кандидата Зеленского на президентских выборах. Фото: sluga-narodu.com

Председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко назначили на должность первого заместителя председателя Верховной Рады.

За это проголосовали 256 депутатов.

"Слуга народа" - 222, группа "Партия "За будущее" - 13, "Доверие" - 17, внефракционные - 4.

Фракции ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" не дали ни одного голоса.

Перед голосованием Корниенко заявил о реформе Верховной Рады.

"Одной из задач реформы Верховной Рады, которую я вижу перед собой, это пересмотр принципов и условий взаимодействия с местным самоуправлением, которые в последнее время формировались в виде бюрократических консультативных советов.

Надо перейти к работе органов местного самоуправления напрямую с комитетами", - сказал он.

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"Настало время, коллеги, реформировать нам самих себя.

Превратится ли парламент на новый, современный, эффективный институт с доверием в обществе? Или мы так и останемся в ситуации постсоветского парламентаризма, который никогда не был двигателем, а всегда был тормозом важных преобразований и реформ?", - заявил он и сказал о "смарт-парламенте".

Также заявил о "оппозиционном дне" в ВР раз в месяц, законах о коалиции и оппозиции.

Кроме Корниенко на должность выдвигали депутата от "Европейской солидарности" Софию Федину.

По рейтинговому голосованию Корниенко получил 248, Федина - 73 голосов.

Что задекларировал

По декларации за прошлый год Корниенко имеет банковских счетах 104,9 тыс. грн и $150.

С женой владеет квартирами в Киеве площадью 113 м² и стоимостью 4,4 млн грн, в Черкассах (85 м², стоимостью 200 тыс. грн) и землей и домом в Киевской области.

Также задекларировал автомобиль Citroen C5 Aircross HDi 180 за 951 тыс. грн. и 50% авторских прав на песни группы "2Саша".

Александр Корниенко на выборах в Верховную Раду был седьмым в списке "СН". Возглавлял избирательный партийный штаб. Работал членом Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Был координатором штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского, координировал волонтерский проект "ЗеКоманда".

На местных выборах 2015 года руководил кампанией кандидата от партии "Самопомощь" на пост мэра Николаева Александра Сенкевича.

Был участником студенческого протестного движения во время Оранжевой революции.

В прошлом году в июне Корниенко попал в сексистский скандал. Во время визита в Николаев вместе с главой фракции "СН" Давидом Арахамией обсуждал председателя общественной организации "Будущее Николаева" Татьяну Домбровскую. "В целом она баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна", - сказал Корниенко. Позже извинился.

В декабря 2019 года представители украинской киноиндустрии требовали от правительства освободить Корниенко из Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Обвинили в политической ангажированности по кандидатуре Юлии Синькевич на должность председателя Госкино, единой финалистки конкурса на эту должность.

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