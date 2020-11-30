"В Раде есть заговор политических "элит", которые предложили не сажать в тюрьму за ложь в декларациях" - Шабунин

Во Франции коррупционеров за преступление сажают в тюрьму до трех лет. Фото: Укринформ

До скандального решения Конституционного суда Украины должностным лицам грозила тюрьма за ложь в декларации на сумму свыше 500 тыс. грн. Президент Владимир Зеленский подал законопроект, где предлагает увеличить эту сумму до 4 млн грн, а рабочая группа председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова - не сажать в тюрьму вообще.

Об этом сообщает руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в Facebook.

Он указал на несправедливость наказания коррупционеров и "обычных людей".

"Ведь обычных людей за 1 тысячу гривен сажать для депутатов не проблема, а вот чиновников за ложь на миллионы сажать нельзя. 17-летняя девушка украла куртку за 800 гривен: ей грозит лишение свободы на срок до 3 лет. Для сравнения: экс-голова Запорожской ОГА и СБУшник Брыль скрыл имущества и расходов более чем на 35 миллионов гривен. Мужчина украл в магазине продукты, сигареты, алкоголь и 1 тысячу гривен - ему грозит от 3 до 6 лет. Для сравнения: полтавский депутат Лебедин не задекларировал состояния на 50 миллионов гривенн", - отметил Шабунин.

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Он привел в пример мировой опыт наказание должностных лиц за ложь в декларациях. Так, во Франции и Албании коррупционеров за такое преступление сажают в тюрьму до 3 лет, в Турции - от 3 до 5 лет, в Армении лишают свободы на 2-4 года.

"Даже предложенная президентом планка в 4 миллиона гривен для заключения - слишком гуманно для коррупционеров. Отсутствие же заключения за ложь в декларациях вообще, которую нам предлагает группа Разумкова, - это диверсия против декларирования (статья просто не будет работать), насмешка над справедливостью, даже плевок в нее", - считает Шабунин.

Конституционный суд отменил уголовную ответственность за ложь в декларации. Реагируя на решение КСУ, под зданием суда прошли протесты, а президент Украины Владимир Зеленский призвал к "перезагрузке" Конституционного суда. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заговорил о восстановлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства. Впоследствии судьи Конституционного суда поддержали его проект закона и выразили готовность дать разъяснения своего решения относительно электронного декларирования. Президент внес в Раду новый законопроект об ответственности за ложь в декларации.