В правительстве назвали дедлайн, чтобы успеть забрать "Вовину тысячу"

Заявку следует подать в приложении "Дія". Фото: Reuters

Чтобы получить 1 тыс. грн в этом году, вакцинированным гражданам нужно подать заявление в системе "Дія" до 29 декабря.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в четверг.

"Для того чтобы успеть получить выплату на первом этапе, нужно подать заявку в "Дія" с 19 по 29 декабря этого года", - заявил Шмыгаль.

Выплаты будут проходить в рамках программы "Е-поддержка". Бета-тестирование услуги состоится на следующей неделе.

"Уже со следующей недели Министерство цифровой трансформации запустит бета-тест услуги.

Украинцы смогут оформить виртуальные карты. Выпуск этой карты бесплатный и без платы за обслуживание", - объяснил премьер.

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На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал изменения в государственный бюджет, которые предусматривают 8 млрд. грн для выплат вакцинированным.

Получить деньги смогут те, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Потратить их можно будет на билеты в кинотеатр, театр, на концерт, занятия спортом, покупку книг или путешествия по Украине на поезде или самолете.