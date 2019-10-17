В офис президента купили атлас после очередной ошибки

Латвия - не Литва: в офис президента купили атлас после ошибки. Фото: BBC

Работнику офиса президента подарили географический атлас, за то, что он перепутал Латвию с Литвой.

"Специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок" , - написал заместитель ОП Кирилл Тимошенко в Facebook, пишет BBC.

Президент Украины вчера находился в Латвии (столица - Рига). Официальное название страны - Латвийская Республика. Вечером на Facebook-странице офиса президента появилось сообщение: "Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва - лучшие фото". За время пост изменили, и "Республику Литву" исправили на "Республику Латвию".

Пользователи заметили исправления, ибо оно фиксируется в истории изменений статьи, и начали критиковать ОП. Сообщение полностью удалили и сделали новый, чтобы Литва уже не фигурировала в истории изменений. Но и здесь допустили неточности. Дело в том, что официальное название страны - не "Республика Латвия", а "Латвийская Республика". Со временем и эту неточность исправили.

История вызвала бурную реакцию пользователей.

"Не Ливия - и то хорошо", - написал пользователь Сергей Пасюта.

"А как правильно писать - Ирак или Иран?"- пошутил журналист Сергей Сидоренко.

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Летом офис президента уже попал в курьезную ситуацию с анонсом поездки Зеленского в Канаду. Ее столицей назвали город Торонто, хотя на самом деле столица - Оттава.

Политическая оппонентка Зеленского Ирина Геращенко решила провести для ОП ликбез, но при этом сама ошиблась, назвав Гаагу столицей Нидерландов.