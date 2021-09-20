В монобольшинстве пока не хотят "заострять вопрос" смены спикера

Разумков возглавлял список "Слуги народа" на парламентских выборах, напомнил Корниенко. Фото: Сергей Старостенко

Во фракции "Слуга народа" не поднимают вопрос смены председателя Верховной Рады.

Об этом сказал председатель партии, народный депутат Александр Корниенко на брифинге в понедельник.

"Есть процедура отзыва председателя Верховной Рады, она достаточно четко выписана. Две статьи в Регламенте достаточно неплохо оформлены. Думаю, что в тот момент, когда депутаты захотят эту процедуру инициировать, они будут ее инициировать.

У нас нет ни инициаторов такой процедуры, ни подписных листов", - рассказал "слуга".

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По словам Корниенко, если спикер находится на больничном, то не совсем этично такие вопросы поднимать.

"Так как Дмитрий Александрович, несмотря на его внефракционность, личные политические позиции, является все же выдвиженцем нашей партии, монобольшинства, он возглавлял нашу партию на выборах, наш список, все же этому должна предшествовать встреча председателя Верховной Рады с фракцией для взаимных вопросов.

Пока я не вижу таких инициатив у нас внутри. Которые бы обостряли этот вопрос", - сказал нардеп.

15 сентября Венецианская комиссия получила письмо от Разумкова по оценке законопроекта об олигархах. Законопроект президента Владимира Зеленского не было смысла направлять в комиссию, а Разумков не послушал фракцию "Слуга народа", заявил ее председатель Давид Арахамия.