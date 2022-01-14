В МИД Польши отреагировали на кибератаки против Украины

Польша осудила кибератаку против Украины. Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Польши заявило о беспокойстве в связи с кибератакой против сайтов украинских государственных учреждений.

В ведомстве осудили любую деятельность, распространяющую дезинформацию и нарушающую работу государственных институтов, заявил 14 января спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

"Мы обеспокоены информацией о кибератаке на сайты правительства, в том числе на сайт МИД. Мы решительно осуждаем любую деятельность, которая имеет следствием распространение дезинформации и нарушения функционирования государственных институтов", - написал он в Twitter.

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10 июня 2021-го хакеры взломали частную электронную почту главы канцелярии польского премьера Михала Дворчика и его жены. Злоумышленники также получили доступ к их аккаунтам в соцсетях. Дворчик тогда заявил, что речь идет о вероятной атаке со стороны РФ или Беларуси.

В Евросоюзе осудили кибератаки на украинские правительственные сайты. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности и киберподразделения обсудят помощь Киеву. Сайт Министерства образования и науки Украины в ночь на 14 января атаковали первым. На портале разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках. При входе на страницу на черном фоне появились перечеркнутые знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также картинка свиньи. Кроме того, преступники обнародовали текст с утверждением, что все личные данные украинцев якобы загружены в общую сеть.