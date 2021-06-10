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четверг, 10 июня 2021 08:06

Польша заявила о кибератаке российских хакеров

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Польша заявила о кибератаке российских хакеров
Похищенная из почтового ящика информация публиковалась в российской соцсети Telegram. Фото: pixabay.com

Хакеры взломали частную электронную почту главы канцелярии польского премьера Михала Дворчика и его жены.

Злоумышленники также получили доступ к их аккаунтам в соцсетях, написал Дворчик в Twitter, отметив, что речь идет о вероятной атаке со стороны РФ или Беларуси. Похищенную из почтового ящика информацию публиковали в российской соцсети Telegram.

"Обо всем проинформировали соответствующие государственные службы. Без сомнения, следует утверждать, что целью этой кибератаки является дезинформация. Спецслужбы предпринимают необходимые действия по выяснению ситуации", - заявил Дворчик.

Учитывая то, что глава канцелярии председателя совета министров Польши уже 11 лет имеет запрет на въезд в Россию и Беларусь, а также активно поддерживает демократические преобразования на территории стран бывшего СССР, Дворчик воспринимает хакерскую атаку как "широко развернутые дезинформационные действия, которые содержат фальсифицированную и манипулятивную информацию". Он отметил, что сообщения о похищении секретных документов, которое опубликовали на странице его жены "содержит ложную информацию".

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Совет Евросоюза продлил санкции против российских хакеров из Главного разведуправления РФ до 18 мая 2022 года.

Один из крупнейших мировых поставщиков мясной продукции, американская компания JBS SA, остановила производство по всему миру из-за кибератаки, которую связывают с российскими хакерами. Ранее российские хакеры атаковали частный газопровод.

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Дата
10
июня

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