Польша заявила о кибератаке российских хакеров

Похищенная из почтового ящика информация публиковалась в российской соцсети Telegram. Фото: pixabay.com

Хакеры взломали частную электронную почту главы канцелярии польского премьера Михала Дворчика и его жены.

Злоумышленники также получили доступ к их аккаунтам в соцсетях, написал Дворчик в Twitter, отметив, что речь идет о вероятной атаке со стороны РФ или Беларуси. Похищенную из почтового ящика информацию публиковали в российской соцсети Telegram.

"Обо всем проинформировали соответствующие государственные службы. Без сомнения, следует утверждать, что целью этой кибератаки является дезинформация. Спецслужбы предпринимают необходимые действия по выяснению ситуации", - заявил Дворчик.

Учитывая то, что глава канцелярии председателя совета министров Польши уже 11 лет имеет запрет на въезд в Россию и Беларусь, а также активно поддерживает демократические преобразования на территории стран бывшего СССР, Дворчик воспринимает хакерскую атаку как "широко развернутые дезинформационные действия, которые содержат фальсифицированную и манипулятивную информацию". Он отметил, что сообщения о похищении секретных документов, которое опубликовали на странице его жены "содержит ложную информацию".

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