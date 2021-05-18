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вторник, 18 мая 2021 09:31

ЕС продлил санкции против российских хакеров

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ЕС продлил санкции против российских хакеров
ЕС продлил санкции против хакеров. Фото: depositphoto

Совет Евросоюза продлил санкции против российских хакеров из Главного разведуправления РФ до 18 мая 2022 года. Ограничения коснулись также китайских и северокорейских групп.

Об этом сообщили на сайте Совета ЕС.

Санкции запрещают хакерам иметь активы и выезжать на территорию ЕС. Физическим и юридическим лицам с ЕС при этом запрещено предоставлять средства подсанкционным лицам.

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Решение о продлении ограничительных мер приняли за кибератаки, которые угрожают ЕС или его государствам-членам. Санкции применяются к восьми физлицам и четырем организациям. Речь идет об ограничениях, введенных в июле 2020 года из-за кибератаки против Организации по запрещению химоружия, а также распространения вирусов WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.

Продленный комплекс мероприятий позволяет Евросоюзу вводить целенаправленные санкции против лиц и организаций, причастных к кибератакам, а также против третьих государств или международных организаций, если такие меры считаются необходимыми для достижения безопасности ЕС.

На фоне сосредоточения войск РФ у российско-украинской границы СБУ фиксирует увеличение кибератак на Украину.

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Дата
18
мая

Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

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