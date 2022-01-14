В Евросоюзе пообещали помочь Киеву в ситуации с кибератаками на правительственные сайты

Боррель осудил хакерскую атаку. Фото: Reuters

В Евросоюзе осудили кибератаки на украинские правительственные сайты.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности и киберподразделения обсудят помощь Киеву. Об этом сообщил во время встречи министров иностранных дел ЕС в Бресте на Западе Франции, сообщает корреспондент "Європейської правди".

"В это утро мы узнали о кибератаках против Украины. Это заслуживает строжайшего осуждения. Утром созвали срочное совещание послов политического комитета, чтобы подумать, как реагировать и какую техническую помощь можем предложить Украине, чтобы усилить устойчивость перед такими атаками", - сказал Боррель.

Он не хочет пока никого винить в кибератаках.

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"У меня нет доказательств, но можем представить", - добавил глава дипломатии ЕС.

Сайт Министерства образования и науки Украины в ночь на 14 января атаковали первым. На портале разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках. При входе на страницу на черном фоне появились перечеркнутые знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также картинка свиньи. Кроме того, преступники обнародовали текст с утверждением, что все личные данные украинцев якобы загружены в общую сеть.