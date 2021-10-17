В Кремле не видят перспективы встречи Зеленского с Путиным

Кремлю не нравится, что Россию называют стороной конфликта. Фото: Reuters

Во встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным плохие перспективы.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков телеканалу "Россия 1".

"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается. Очень сложно говорить с господином Зеленским", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина пожаловался, что Украина "не выполняет минские договоренности".

"Они сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де факто будет означать выход Киева из Минских договоренностей", - заявил Песков.

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Также Песков пожаловался, что Зеленский называет Россию стороной конфликта на Донбассе.

"Как здесь можно общаться? Путину очень сложно общаться", - сказал пресс-секретарь президента страны-агрессора.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе во время боев погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае. В сентябре на фронте погибли семь украинских воинов.