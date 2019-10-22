В ЕС прокомментировали ситуацию с автором законопроектов о кэшбеках и РРО

Нина Южанина прокомментировала ситуацию с автором законопроектов о кэшбеках и РРО. Фото: INTV.ua

Депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина прокомментировала ситуацию с одним из авторов законопроектов о РРО и кэшбеках Роксоланой Пидласой, которую обвинили в лоббизме.

Южанина в частности отметила, что в 2018 году Пидласа получала доходы и как предприниматель, и как советник министра экономического развития и торговли Украины. Об этом нардеп написала в Facebook.

"Фактически в 2018 году госпожа Пидласа сидела на двух стульях, будучи и ФОПОм, и работником министерства. Это не запрещено. Работников патронатных служб, к которым относятся советники министров, вывели из-под действия Закона Украины "О государственной службе" еще в 2016 году . То есть все ограничения, которые распространяются на государственных служащих, в том числе занятия предпринимательской деятельностью, таких работников не касаются ", - пишет депутат.

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По словам Южаниной, вопросы вызывает моральная сторона дела.

"Один из них - относительно интересной связи между работой в пользу разработчиков ПО для кассовых аппаратов и законотворческой деятельностью народного депутата. Другое: как можно было, несмотря на этот факт, декларировать намерение преодоления схемы, участником которой была сама.

Не преодолевать, поскольку оба закона направлены не на разрушение подобных схем, а на устранение с пути большого бизнеса мелких предпринимателей с помощью фискализации последних, а именно декларировать намерение", - подчеркнула Южанина.

Ранее депутат Борислав Береза сообщил, что автор законопроектов о РРО и кэшбеках, депутат "Слуги народа" Роксолана Пидласа получала деньги от разработчиков программного обеспечения.