В Бундестаге проведут слушания по поводу российских войск на украинской границе

Парламент Федеративной республики Германия 9 декабря проведет слушания по поводу накопления российских войск у украинских границ.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил об этом в Twitter.
Федеральное правительство Германии должно сформировать совместную позицию относительно эскалации на границе.
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"В четверг, 9 декабря, на пленарном заседании Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания по теме: "Позиция Федерального правительства по скоплению российских войск вдоль государственных границ Украины". Ожидаем мощного предупреждения путинского режима из Берлина", - указал дипломат.
Байден и Путин говорили 7 декабря в видеоформате, разговор длился два часа. Байден высказался о поддержке Украины.
Также сказал Путину, что "внешние силы" не могут иметь права вето в вопросе вступления в НАТО отдельных стран. Это решают только члены Альянса и страны-кандидаты.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что к границе стянули 94 тыс. российских военных.
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