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четверг, 09 декабря 2021 08:14

В Бундестаге проведут слушания по поводу российских войск на украинской границе

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В Бундестаге проведут слушания по поводу российских войск на украинской границе
Темой слушаний будет позиция Федерального правительства. Фото: Reuters

Парламент Федеративной республики Германия 9 декабря проведет слушания по поводу накопления российских войск у украинских границ.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил об этом в Twitter.

Федеральное правительство Германии должно сформировать совместную позицию относительно эскалации на границе.

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"В четверг, 9 декабря, на пленарном заседании Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания по теме: "Позиция Федерального правительства по скоплению российских войск вдоль государственных границ Украины". Ожидаем мощного предупреждения путинского режима из Берлина", - указал дипломат.

Байден и Путин говорили 7 декабря в видеоформате, разговор длился два часа. Байден высказался о поддержке Украины.

Также сказал Путину, что "внешние силы" не могут иметь права вето в вопросе вступления в НАТО отдельных стран. Это решают только члены Альянса и страны-кандидаты.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что к границе стянули 94 тыс. российских военных.

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Дата
09
декабря

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