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среда, 12 февраля 2020 17:21

"Устроил истерику и сбежал": министр обороны опозорился во время интервью

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&quot;Устроил истерику и сбежал&quot;: министр обороны опозорился во время интервью
Андрей Загороднюк опоздал на интервью почти на час, у него постоянно звонил телефон, и он вел себя высокомерно

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время записи интервью встал и покинул студию из-за вопроса журналиста.

О странном поведении министра рассказал на своей странице в Facebook автор и ведущий программы "Антиподы" Сергей Иванов.

Загороднюк опоздал на интервью почти на час, у него постоянно звонил телефон, и он вел себя высокомерно, отметил журналист.

После вопроса о закупке бронетехники министр встал и покинул студию.

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"Вместо того, чтобы выразить свою позицию или четко артикулировать позицию ведомства, почему в государственный оборонный заказ включена именно эта техника, почему она стоит дороже, чем в прошлом году, и ответить на другие вопросы, как это обычно делают госслужащие, он устроил форменную истерику, после чего остановил интервью и ушел", - рассказал Сергей Иванов.

По его словам, министр вел себя.ю как человек, возмущенный тем, что у нее отбирают деньги.

"Я видел разное, но министра обороны - истеричку я увидел впервые в жизни. Мне трудно представить, как при такой манере общения с незнакомыми, не зависящими от него людьми, он обращается с подчиненными", - добавил журналист.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Украины и депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов назвал Крым "российской территорией" и предложил поставлять воду на полуостров за деньги.

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12
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