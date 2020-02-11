Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"

Во вторник Офис президента Владимира Зеленского опубликовал очередное видео про один рабочий день. На нем он общался с директором информационного агентства "Інтерфакс-Україна" Александром Мартыненко.

"Если какой-то депутат в партии "Слуга народа" "зашкварился", я ощущаю на себе эту вину. Но мы не можем проконтролировать всех депутатов. Всех мажоритарщиков - не могли это сделать", - сказал он в авто.

"Мы говорили, что будет очистки и должны это делать", - добавил Зеленский.

На видео показано, как президент приходит на заседание фракции "Слуга народа". Ему стоя аплодируют.

"В Верховной Раде, к сожалению, друзей не много", - сказал Зеленский.