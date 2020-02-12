Журналисты поймали Ермака в кулуарах и спросили о россиянах

Ермак занимается переговорами с россиянами, в частности по освобождению пленных украинцев

Журналисты встретили нового руководителя Офиса президента Андрея Ермака в коридоре и спросили, имел ли президент Владимир Зеленский неформальные встречи с россиянами.

Видео опубликовало "Радіо Свобода".

На вопрос "Является ли ваше назначение следствием январской поездки в Оман и с кем непублично там с президентом вы встречались?" Ермак ответил:

"Нет. Мы встречались публично только с теми, кого вы могли видеть на официальных источниках Офиса президента".

- Были ли непубличные встречи с россиянами?

- Нет.

У коментарі для Радіо Свобода Єрмак заявив, що Зеленський не мав непублічних зустрічей в Омані, а з представниками Росії – поготів pic.twitter.com/uUTDkE2B8J — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 12, 2020

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5 января президента заметили в Омане – ряд СМИ сообщил, что он находится там на отдыхе с семьей, и обнародовал фото. В Офисе президента заявили, что Зеленский отправился туда с семьей за собственные средства чартерным рейсом.