Появилась реакция СБУ на переписку Кивы и Жириновского

В СБУ прокомментировали переписку Кивы и Жириновского. Фото: grivna.ua

СБУ приняла во внимание информацию о возможной переписке нарднпа "Оппозиционные платформы - За жизнь" Ильи Кивы с российским политиком Владимиром Жириновским и в случае подтверждения готовы принять соответствующие меры.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Укринформа.

"Запрашиваемая информация учтена соответствующими подразделениями СБУ. В случае получения данных, которые будут свидетельствовать о совершении преступлений, отнесенных к компетенции СБУ, будут приниматься соответствующие меры согласно действующему законодательству", - сказано в сообщении.

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В начале февраля некоторые СМИ обнародовали скриншоты переписки Киви якобы с лидером Либерально-демократической партии России, депутатом Госдумы Владимиром Жириновским.

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива подтвердил, что переписывается с Владимиром Жириновским. На вопрос, почему он переписывается с депутатом Госдумы России, ответил: "А в чем проблема?"