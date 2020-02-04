Кива нелепо объяснил переписку с Жириновским: "Это был Дед Мороз"

Кива утверждает, что лично с Жириновским не знаком. Фото: zagittya.com.ua

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива подтвердил, что переписывается с депутатом Госдумы Владимиром Жириновским.

Об этом он сказал в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.

Сначала нардеп заявил, что "это был Дед Мороз". Потом сказал, что ему "нужно будет посмотреть переписку, потому что столько было утром сообщений".

На вопрос, почему он переписывается с депутатом Госдумы России, ответил: "А в чем проблема?"

"Мы же стараемся как-то найти компромиссы и точки соприкосновения. Нам же нужно вернуть территорию и восстановить экономические отношения, которые укрепят благосостояние украинского народа", - пояснил Кива.

Он добавил, что с Жириновским знаком с 2015 года, но дистанционно - через эфиры.

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На пленарном заседании 4 февраля журналисты сняли, как Илья Кива переписывается с депутатом Госдумы РФ Владимиром Жириновским. Нардеп просил россиянина по возможности перезвонить.