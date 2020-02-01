Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду

Депутат назвал Крым "российским". Фото: Сегодня

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Украины и депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов назвал Крым "российской территорией" и предложил поставлять воду на полуостров за деньги.

"Была идея - продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию. Речь идет о Крыме", - сказал Аристов, сообщает "Радио Свобода".

После уточнение корреспондента о территориальной принадлежности полуострова, депутат сказал, что "Крым, конечно, наш".

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Напомним, что украинские власти неоднократно заявляли о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.