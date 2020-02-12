Помогает Путину? – Арахамия поставил на уши соцсети

Украинцам не понравилась идея главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии восстановить водоснабжение в оккупированный Крым в обмен на уступки России по Донбассу.

По этому поводу в соцсетях идет дискуссия. Одни объясняют Арахамии, что в таком случае украинской водой будут пользоваться оккупанты. Другие предполагают, что председатель СН все понимает, и заявление делал с целью помочь Кремлю. Третьи предлагают выгнать политика из страны.

Gazeta.ua собрала мнения политиков и экспертов по вопросу водоснабжения Крыма.

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Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса и передачу оккупированных территорий под контроль Украины. Мотивировал это тем, что в Крыму "водой будут пользоваться граждане Украины". Председатель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это его личное мнение.