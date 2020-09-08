"Уличное насилие достигло угрожающего масштаба" - Офис президента об избиении Балуха

От МВД ожидают более систематической работы. Фото: Макс Левин, Hromadske

Офис президента требует от Национальной полиции быстрого расследования нападения на бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Заявление ОП опубликовал во вторник.

"Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что в нападении мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности политическая.

Уличное насилие в Украине в последние годы достигло угрожающего масштаба. Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений", - говорится в заявлении.

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Бывшего узника Кремля Владимира Балуха избили ночью 8 сентября. Сейчас он в больнице. Ночью 17 августа в городе Бровары неизвестные сожгли автомобиль программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях". 8 августа журналист "Схем" Михаил Ткач в потолке на кухне своей киевской квартиры обнаружил отверстие, которое вело на чердак. Журналист сообщил в полицию о признаках прослушивания. 23 июля ночью подожгли дом председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.