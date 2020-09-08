Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое

Бывшего узника Кремля Владимира Балуха избили неизвестные. Он в больнице. Фото: 24tv.ua

Бывшего узника Кремля Владимира Балуха избили ночью 8 сентября. Его нашли только утром.

Сейчас он в больнице. Об этом сообщил режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов.

"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - написал он.

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Позже добавил, что угрозы жизни нет.

"Володя в сознании. Сломанная рука и ключица. Угрозы жизни нет", - добавил Сенцов.

Gazeta.ua выясняет подробности у правоохранителей.

Жителя Крыма Владимира Балуха незаконно осудили в 2016 году за проукраинскую позицию. 7 сентября 2019 его освободили в рамках обмена пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35". 31 августа 2020 года стало известно, что на местных выборах от "Европейской солидарности" будут баллотироваться бывшие политзаключенные Владимир Балух и Роман Сущенко.