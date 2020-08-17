Журналистам "Схем" ночью сожгли авто

В ночь на 17 августа неизвестные сжечь автомобиль участника съемочной группы "Схемы". Авто, на котором 4 года журналисты ездили на съемки, был припаркован у дома водителя и оператора Сергея Мазура.

Фото: facebook.com/mixailotkach

Об этом журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач сообщил в Facebook.

Поджог произошел в половине первого ночи в городе Бровары под Киевом.

"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, вы все видели, сожгли, - написал Ткач.

Последний материал, над которым в составе съемочной группы работал водитель Борис Мазур на Kia Cerato, "Короли дорог". В нем говорится о о нарушении ПДД первыми лицами государства, переезд Зеленского на государственную дачу, обход карантина нардепами и бизнесменами, отпуск президента в Омане и "пленки Ермака".

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"Его уже посмотрели почти 700 тысяч зрителей на ютубе. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что по нашему авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевали возле дома где проживает водитель. Прослушка, поджог авто дальше?" - пишет Ткач.

8 августа Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства. Впоследствии в полиции сообщили, что открыли производство по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Каксообщил журналист, сначала следователь ему обещал, что спецогляд проведут вечером 8 августа. Проверку перенесли на следующий день. 9 августа следователь по делу сообщил, что в структуре МВД нет нужного оборудования. Хотели привлечь СБУ. 10 августа следователь перестал выходить на связь. За два дня с момента открытия уголовного производства полиция один раз осмотрела место происшествия, но без использования специальной техники. Однако, с помощью отвертки, следователь "нашел" три отверстия на чердаке, ведущих в помещение журналиста. 11 августа Ткач подал жалобу в прокуратуру из-за бездействия полиции.