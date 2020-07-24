Шабунин о поджоге своего дома: "Это политическая ответственность Зеленского"

Фото: "Схемы: коррупция в деталях"

Председатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин говорит, что политическую ответственность за поджог его дома несет президент Владимир Зеленский.

"Безнаказанность порождает неадекватность.

Те, кто поджег мой дом, прекрасно понимают, что расследовать это преступление придется Нацполиции Арсена Авакова, а процессуальное руководство ляжет на плечи генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Поэтому заказчики поджога четко осознавали, что наказание их не догонит. Это политическая ответственность Зеленского, потому что никто из нас не может "отремонтировать" Нацполицию или уволить судью. Для этого существует политическая власть, которую мы выбираем. Она, в теории, должна ремонтировать неработающие институты нормативным регулированием и кадровыми решениями", - цитирует Шабунина "Новое время"

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Неизвестные подожгли дом Виталия Шабунина в селе Гнидын Бориспольского района. В "Центре противодействия коррупции" заявили, что власть не может защитить общественных активистов. Виталий Шабунин 8 лет работает в ЦПК.