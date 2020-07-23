Ночью подожгли дом антикоррупционера Шабунина

Прошлой ночью неизвестные подожгли дом руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции", активиста Виталия Шабунина.

Об этом он сообщил в Facebook.

"На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход. Специально для аваковских экспертов: ровно 2 недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения", - написал он.

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"Как христианин благословляю исполнителей и заказчиков. Последним спасибо за мотивацию работать еще больше", - добавил Виталий.

Событие также прокомментировали на странице организации "Центра противодействия коррупции".

"Сегодня ночью был подожжен дом председателя правления ЦПК Виталия Шабунина. Эти фото - свидетельство того, что власть не может защитить общественных активистов", - говорится в сообщении.

"Центр противодействия коррупции" - общественная организация, учредителями которой являются Виталий Шабунин и Дарья Каленюк, известная расследованиями фактов топ-коррупции, общественными акциями, сопровождением и анализом законопроектов и т.д. С ЦПК неоднократно судились чиновники.

Ранее стало известно, что в Польше центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего председателя Укравтодора Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, организации преступных схем и отмывании денег.