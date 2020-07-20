Бывшего главу Укравтодора задержали за коррупцию в Польше

Славомира Новака задержали за коррупцию. Фото: УНИАН

В Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало экс-главу Укравтодора Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, организации преступных схем и отмывании денег.

Об этом сообщили в пресс служба ЦАБ Польши.

"Сотрудники представительства ЦАБ в Гданьске задержали трех человек, подозреваемых в коррупции, которые действовали в составе организованной преступной группы. Среди задержанных: Славомир Н. - бывший народный депутат Парламента Республики Польша, бывший министр транспорта и бывший председатель Государственной автомобильной службы Украины - Укравтодора, Дариуш С. - бывший командир воинской части 2305 "ГРОМ" и гданьский предприниматель Яцек П.", - говорится в сообщении.

Известно, что расследование касается подозрения в коррупции и участии в организованной преступной группе.

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Расследование международное. Его ведут одновременно Центральное антикоррупционное бюро и Районная прокуратура в Варшаве, а также специальная антикоррупционная прокуратура в Киеве и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Славомир Новак с 2011 по 2013 год работал в должности министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши в правительстве премьера Дональда Туска. Также с 2016 до 2019 года он занимал должность главы Укравтодора.