Украинский журналист - Байдену: "Когда Путин будет в тюрьме?"

Президента США Джозефа Байдена во время конференции ООН в Глазго спросили, когда президент страны-агрессора РФ Владимир Путин окажется в тюрьме.

К Байдену обратился шеф-редактор телеканала "Дом", журналист Алексей Мацука.

"Мистер президент, когда Путин будет в тюрьме?", - обращался Мацука. Байден не ответил.

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе во время боев погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.

В сентябре на фронте погибли семь украинских воинов, а в октябре - двое.