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четверг, 24 февраля 2022 16:37

Спецтема: Враг возле украинской границы

"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный

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&quot;Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными&quot;, - Безсмертный
Первое, что нужно Украине – помощь вооружением, боеприпасами, техникой, говорит политик и дипломат Роман Безсмертный. Фото: facebook.com/roman.bezsmertnyi

Украинская дипломатия должна отстаивать наше государство наравне с военными. Должны работать, чтобы страна получила от мира всю необходимую помощь, а мир, чтобы знал, что происходит в Украине. При этом должны продвигать вопросы вступления Украины в НАТО и ЕС. Нынешняя ситуация не мешает этому, говорит в комментарии Gazeta.ua политик и дипломат Роман Безсмертный.

"Первое, что нужно Украине – помощь вооружением, боеприпасами, техникой и целый ряд политических вопросов, связанных с вступлением Украины в НАТО и ЕС. Нынешняя ситуация не мешает продвигать эти вопросы. Я это подчеркиваю. Сейчас от дипломатов зависит очень многое. Настроение мирового сообщества будет формироваться на основе информации от них. А не из других источников, где она разная - и фейковая, и неофициальная и официальная. Слова дипломатов весят очень много", - говорит Роман Безсмертный.

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Надо инициировать созыв ОБСЕ, Совета безопасности ООН, говорит дипломат:
"Очевидно, что во все наши зарубежные дипломатические представительства поступили директивы о необходимости контакта с главами государств, руководителями правительств, с политиками, парламентариями, руководителями фракций, представителями СМИ, блогерами. Сейчас очень важный период, когда задача дипкорпуса донести как можно скорее информацию о том, что происходит в Украине Задача №2 – в директивах содержатся указания о необходимости получения помощи, начиная от вооружения, комплектующих, боеприпасов, конкретных видов сырья, которое необходимо для производства боеприпасов, поддержка финансовая, банковская, все, что касается медицинской помощи. На работу дипломатов, аккредитованных при различных международных миссиях, организациях, ложится серьезная нагрузка, они обязаны инициировать соответствующий созыв ОБСЕ, Совета безопасности ООН, органов работающих в системе ООН и ОБСЕ, особенно в части гуманитарной поддержки. Отдельная работа проводится в миссиях, находящихся при военных и оборонных организациях, таких как НАТО. Там тоже нужно предоставлять информацию".

Президент России Владимир Путин около 4 часов 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. По всей Украине ввели военное положение.
В поддержку Украины выступили 48 стран.

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24
февраля

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