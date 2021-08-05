Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог

Игорь Попов: "Политика все больше напоминает шоу талантов. Побеждает тот, кто создаст образ, а не программу". Фото: Тарас Подолян

Избиратели хотят новых лиц, но одновременно растет потребность в профессионалах. В эпоху цифровых технологий весомее становится не программа, а имидж.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политолог Игорь Попов.

"Социология показывает, что запрос на новые лица остается, – говорит он. – Одновременно растет запрос на профессиональных политиков. От ошибок неопытных новых страдает все общество. Одна из проблем украинского политикума – отсутствие социальных лифтов внутри политических партий".

В наших партиях уже 20 лет нет ротации, утверждает политолог. Их лидеры имеют 80% антирейтинга и топят свои политсилы. Но при этом не собираются отдавать их новым вождям.

"Если какой-то политик породит идею, которая пойдет в массы, даже больших денег для раскрутки не надо. В информационную эпоху не обязательно делать что-то хайповое. Достаточно предложить что-то свежее. Но многие популярные блогеры не становятся политиками", – говорит он.

По мнению Попова, найти одну идею для всех украинцев практически невозможно. Ключевыми маркерами являются вопросы геополитики и языка. Разве что вместо них предложить объединительную идею. Именно это сделал Зеленский, показав образ идеального президента, который реализует то, о чем избиратели говорят на кухне.

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Проблема заключается в незрелости рядового украинского избирателя, которых хочет "чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать".

"Такие избиратели есть везде, – утверждает политолог. – Это обратная сторона всеобщего избирательного права. Даже в странах постоянных демократий побеждают популисты, которые появляются за полгода до выборов. Кто перед выборами знал нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона? А он победил основанные де Голлем партии. Харизматический лидер и удачные формулировки сегодня важнее, чем идеологические постулаты. Политика все больше напоминает шоу талантов. Побеждает тот, кто создаст образ, а не программу".

Полное интервью с Игорем Поповым читайте в журнале "Країна"

За действующего президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 27,7% избирателей. За Петра Порошенко – 13,4%. Такие результаты июльского опроса социологической группы "Рейтинг". За Юлию Тимошенко отдали бы голоса 11,4% опрошенных, Юрия Бойко –10,1%, Игоря Смешко – 7,8%, Владимира Гройсмана – 6,1%. Евгений Мураев и Дмитрий Разумков получили бы 6% и 4,1% соответственно. У остальных кандидатов поддержка ниже 3%.