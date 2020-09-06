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воскресенье, 06 сентября 2020 19:30

Украина ведет переговоры с ЛДНР, цугцванг для Путина и оккупация Беларуси: 5 блогов недели

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Украина ведет переговоры с ЛДНР, цугцванг для Путина и оккупация Беларуси: 5 блогов недели
Заседания Трехсторонней контактной группы выгодны только России, считает политолог Валентин Бушанский. Фото: reuters

Gazeta.ua предлагает пять блогов, которые были самыми популярными на этой неделе на сайте.

1. Президент РФ Владимир Путин начал решающую фазу гибридной оккупации Беларуси. Визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Минск 3 сентября ставит целью экономическое поглощение. Для продолжения интеграции силовых структур в Москву вызвали министра обороны Беларуси Виктора Хренина. Также продолжается информационное поглощения страны. Остается надеяться, что белорусская политическая нация не даст себя "переварить" дряхлой империи, отмечает российский журналист Игорь Яковенко.

2. Заседания Трехсторонней контактной группы выгодны только России, поскольку постепенно подводят к легитимации ДНР и ЛНР. Минский процесс - это нонсенс. С этих переговоров, во время которых, по факту, сдают интересы Украины, нужно выходить. И это очевидно. Для всех. Кроме господина Зеленского. Может, нам пора думать о другом президента, рассуждает политолог Валентин Бушанский.

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3. Владимир Путин попал в цугцванг. Или он найдет виновных в отравлении Алексея Навального с участием международных экспертов, которым можно доверять, или получит наказание. Немецкие врачи не ошибаются, если они говорят "Новичок", то это "Новичок", а он "на дороге не валяется", считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

4. Робкая позиция украинской власти в отношении Беларуси, которой та часто прикрывает собственную некомпетентность, действует против нее самой. Играет также на руку пророссийским силам в Украине. Дипломатия не может быть синонимом трусости. Белорусам предстоит собственноручно выполнить домашнее задание. Однако оставлять братский народ один на один с предпоследним диктатором Европы все же не стоит, убежден кандидат философских наук Максим Кияк.

5. Печерский суд постановил, что государственный Приватбанк должен выплатить братьям Суркисам 10 млрд грн. Красота истории в том, что суд постановил выплатить эти деньги даже без рассмотрения дела по существу. То есть суд постановил, что украинцы по определению должны олигархам, отмечает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Дата
06
сентября

Утвердили новое украинское правописание

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