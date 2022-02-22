Украина требует созвать заседание Совбеза ООН по признанию Россией ЛНР и ДНР

Украина хочет созвать Совбез ООН. Фото: Reuters

Украина требует созвать заседание Совбеза Организации Объединенных Наций.

"Украина требует срочного заседания Совбеза ООН из-за незаконных действий России. Мы уже отправили запрос в Совбез", – призвал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter на фоне признания Россией псевдореспублик ЛНР и ДНР.

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Посол США в ООН Линда Томас Гринфилд поддержала этот призыв.

Она заявила, что действия Кремля - ​​полный отказ от Минских договоренностей и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН.

"Мы все должны поддержать Украину перед наглой попыткой России захватить суверенную территорию Украины. В этом кризисе не могут быть пассивными наблюдателями", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Войска вводятся после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Речь идет о якобы "миротворцах".