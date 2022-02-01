"Украина станет сильнее": как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией

Украина, Британия и Польша создают новый малый альянс безопасности, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Новый формат не привязан к локальной географии – это объединения стран, разделяющих общие принципы, стремящиеся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовые к конкретным действиям.

Gazeta.ua собрала комментарии нардепов относительно нового союза.

Автор: https://www.facebook.com/Александр Мережко

Визит премьера Британии Бориса Джонсона – это историческое событие, говорит Александр Мережко, депутат от "Слуги народа".

"Приезд премьера Британии Джонсона происходит на фоне угрозы России – так британский чиновник выражает поддержку и солидарность Украине. Также приедет премьер Польши Матеуш Моравецкий. С точки зрения геополитики – это важный союз. Потому что Польша – наш ближайший сосед. Она заинтересована в том, чтобы Украина была независимой. Британия заинтересована в том, чтобы Европа была демократическим свободным пространством. Это будет очень эффективный альянс в борьбе с российской опасностью, их империализмом. Речь идет об общей европейской безопасности. Построить ее без Украины невозможно. Эти страны это хорошо понимают. Речь идет о поддержке общеевропейского международного порядка", – говорит Мережко.

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"Союз Польши, Украины и Британии оцениваю очень положительно, – говорит депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук. – Это наши большие союзники. Особенно Польша, которая рядом – понимает, что следующей может быть она. Относительно эффективности – давайте дождемся деталей этого союза".

Автор: https://www.facebook.com/mariya.ionova.9 "История показала, что союзы с сильными государствами, исповедующими демократические ценности – очень эффективны", говорит Мария Ионова.

Визиты любых наших союзников оцениваем положительно, отмечает депутат от "Европейской солидарности" Мария Ионова.

"Такой союз только приветствуем. Ибо это усилит нашу обороноспособность. Это также позволит легче выполнять то, что мы должны делать по стандартам НАТО. История показала, что союзы с сильными государствами, исповедующими демократические ценности очень эффективны. Не будем забывать ту роль, которую Великобритания сыграла во Второй мировой войне. Сейчас видим маниакальное бряцание оружием, как Путин манипулирует Беларусью – наш вызов увеличивается. Поэтому нужно иметь друзей, которые осознают это и помогают", – говорит депутат.

Автор: https://www.korniyenko.in.ua/ "Эта ось может помогать и сейчас отвечать на текущие вопросы безопасности", - говорит Александр Корниенко

Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко считает, что в нынешней ситуации безопасности Украина нуждается в помощи.

"Польша является крупнейшим соседом и союзником Украины, который помогает Украине, а Британия сейчас активно снабжает нас оружием. Я общался в Брюсселе с коллегами-поляками. Они очень вдохновлены. Они хотят оказать еще больше помощи и от себя, и в Европе об этом говорят. Они, действительно, сейчас наши в хорошем смысле промоутеры. Эта ось может помогать и сейчас отвечать на текущие вопросы безопасности", – говорит Корниенко.

Соглашение очень перспективное, говорит депутат от "Слуга народа" Никита Потураев.

"У нас были разные формы сотрудничества с другими государствами. Но они были в основном гуманитарными и социальными. А здесь речь идет именно о политическом и военном сотрудничестве. Это первый такой случай со времени создания НАТО. До этого все оборонные вопросы решали именно в рамках Североатлантического альянса, или в рамках специальных соглашений с НАТО. Это может быть прорывная история. Надеюсь, там будут конкретные планы по определенному графику, не просто политические декларации. Тогда такой союз станет полезен в защите наших интересов и укреплении обороны", – говорит Потураев.

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Автор: https://www.facebook.com/rustem.umerov.5 "Это партнерство будет большим шагом вперед для нас", говорит Рустем Умеров.

Депутат от "Голоса" Рустем Умеров называет такое партнерство правильным.

"У нас сейчас хорошие отношения с Польшей. Британия сейчас помогает нам против агрессии. Это очень большая поддержка. Соединенное королевство – мощная страна, имеет огромный дипломатический, политический, военный опыт. Поэтому это партнерство будет большим шагом вперед для нас. Надеюсь, речь пойдет именно о военном сотрудничестве. Потому что дипломатические и военные отношения у нас уже хорошие", – говорит нардеп.

Автор: https://www.facebook.com/vereschuk.iryna "Такие небольшие форматы более эффективны, чем широкие форматы переговоров, где нужно искать голоса, что Россия может использовать в свою пользу", - говорит Ирина Верещук.

Руководитель Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук относится к такому союзу с "большим оптимизмом":

"Потому что нам важны такие форматы и союзы. И господин Джонсон и господин Моравецкий делают то, что должны делать лидеры свободного мира, – объединяются и помогают Украине противостоять угрозе Российской Федерации, понимая, что это общий вызов и общая ответственность. Такие небольшие форматы более эффективны, чем широкие форматы переговоров, где нужно искать голоса, что Россия может использовать в свою пользу. Я не говорю, что это НАТО на троих. Но этот союз может дать хороший эффект и в военном, и в политическом плане", – подчеркнула Верещук.

1 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с официальным визитом в Украину. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время, с рабочим визитом здесь будет находиться и премьер Польши Матеуш Моравецкий.