Украина просит у США военную технику, предназначавшуюся Афганистану - СМИ

Украина также просит предоставить вертолеты Ми-17. Фото: Reuters

Минобороны Украины обратилось к США с просьбой передать часть эвакуированной военной техники, которая предназначалась Афганистану до захвата там власти талибами.

Украина попросила помощи в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы, сообщает Foreign Policy со ссылкой на собственные источники.

"В ноябре во время визита в США министр обороны Алексей Резников просил американскую сторону увеличить поставки вооружения, в частности предоставить системы, которые ранее в Украину не направляли", - говорится в сообщении.

Планируют получить боеприпасы, которые США должны были передать Афганистану до того, как к власти там пришел "Талибан". Также Украина просит предоставить вертолеты Ми-17, которые принадлежат США, но сейчас находятся на техобслуживании на украинской территории.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга заявляла, что Америка сейчас изучает возможность предоставления дальнейшей военной помощи Украине.

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Администрация президента США Джо Байдена также рассматривает возможность отправки в Украину военных советников и дополнительного вооружения на фоне угрозы вторжения России в январе-феврале следующего года. Помощь может включать отправку в Украину противотанковых ракет Javelin, системы противовоздушной обороны Stinger и минометов. О подготовке войск России ко вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях. Североатлантический альянс также заявил, что внимательно следит за развитием ситуации на границе РФ с Украиной и готов реагировать на изменения обстоятельств. Россия может в очередной раз напасть на Украину в конце января, или в начале февраля 2022 года, сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Украина не допустит повторения ситуации 2014-го и сможет дать адекватный ответ врагу, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.