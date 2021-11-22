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вторник, 23 ноября 2021 09:40

США могут отправить в Украину вооружение и военных советников - CNN

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США могут отправить в Украину вооружение и военных советников - CNN
Отправку оружия могут расценить в РФ как серьезную эскалацию конфликта. Фото: pixabay.com

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки в Украину военных советников и дополнительного вооружения на фоне угрозы вторжения России в январе-феврале следующего года.

Помощь может включать отправку в Украину противотанковых ракет Javelin, системы противовоздушной обороны Stinger и минометов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

"Пентагон настаивает, чтобы некоторое оборудование, закупавшееся для войск Афганистана, в том числе вертолеты Ми-17, теперь отправили в Украину. В то же время, некоторые в администрации Байдена обеспокоены, что отправку оружия могут расценить в РФ как серьезную эскалацию конфликта", - говорится в сообщении.

И хотя США готовы направить несколько военных советников, пока неясно, поедет ли кто-то из них в Украину. США также ведут переговоры с европейскими союзниками по новому пакету санкций против России на случай вторжения.

Белый дом и Конгресс США серьезно относятся к угрозе и настроены решительно, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох, как это было в 2014 году с оккупацией Крыма и части Донбасса.

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О подготовке войск России ко вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях. Североатлантический альянс также заявил, что внимательно следит за развитием ситуации на границе РФ с Украиной и готов реагировать на изменения обстоятельств.

Россия может в очередной раз напасть на Украину в конце января, или в начале февраля 2022 года, сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Украина не допустит повторения ситуации 2014-го и сможет дать адекватный ответ врагу, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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