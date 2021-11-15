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понедельник, 15 ноября 2021 07:52

В НАТО отреагировали на действия России у границ Украины

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В НАТО отреагировали на действия России у границ Украины
НАТО следит за развитием ситуации на границе России и Украины. Фото: REUTERS

Североатлантический альянс внимательно следит за развитием ситуации на границе России и Украины, готов реагировать на изменения обстоятельств.

Также готов к любому развитию ситуации, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в программе "Axios on HBO".

"Мы внимательно наблюдаем за необычными передвижениями российских войск на границе с Украиной", – сказал Столтенберг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия не должна бояться вступления Украины в НАТО - Столтенберг

В то же время, генсек признал, что Украина разочарована тем, что данное ранее обещание о присоединении страны к плану действий по членству в НАТО "для защиты от России" еще не выполнено.

Столтенберг объяснил, что членство может быть достигнуто только в том случае, если все 30 стран-членов поддержат его.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса.

Однако произойдет это не в ближайшее время.

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