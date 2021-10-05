Столтенберг сделал заявление относительно вступления Украины в НАТО

В НАТО сделали заявление о вступлении Украины и Грузии в Североатлантический альянс. Фото: УНИАН

Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса.

Однако произойдет это не в ближайшее время.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, пишет "РБК-Украина".

Присоединение Украины и Грузии в НАТО "не вопрос завтрашнего дня", сообщил генсек альянса.

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Шансы Украины на вступление в НАТО ухудшились. Американская дипломатия создала нам иллюзии. И мы забыли, что НАТО принимает решение консенсусом. Даже энергичная поддержка Штатов не помогла. Такого содействия сейчас нет.