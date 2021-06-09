Шансов мало, - эксперт оценил возможность Украины вступления в НАТО

Николай Капитоненко о вступлении в НАТО. Фото: Тарас Подолян

Шансы Украины на вступление в НАТО ухудшились. Об этом говорит в интервью журналу "Краина" политолог Николай Капитоненко.

"В 2008 году, когда Украине отказали в Плане на членство на Бухарестском саммите, возможности и тогда были невелики. Европейские страны не хотели провоцировать Кремль и брать на себя вопросы безопасности обязательства перед Киевом. Но тогда возможность вступления была самым высоким с начала независимости Украины через американскую поддержку. Завершалось президентство Джорджа Буша. Он приезжал в Киев, лоббировал предоставление Украине ПДЧ и возможное присоединение. Американская дипломатия создала нам иллюзии. и мы забыли, что НАТО принимает решение консенсусом. Даже энергичная поддержка Штатов не помогла. Такого содействие сейчас нет ", - пояснил Капитоненко.

Вряд такая поддержка будет в ближайшее время, считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем отличается отношение к войне Зеленского и Порошенко

"РФ для Альянса - опосредованная угроза, а не прямая. Для нескольких государств-членов - даже потенциальный партнер. Хотят сдерживать ее и продолжать диалог. Риторика, мол, мы страна, которая отражает российскую агрессию и защищает всю Европу, давно не работает. Надо рационально оценить свою роль в региональной системе безопасности и ценность как союзника", - подытожил.

ЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С НИКОЛАЕМ КАПИТОНЕНКО В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА

Власти США крайне негативно отреагировала на искажение Офисом президента Украины содержания разговора Владимира Зеленского с Джозефом Байденом.