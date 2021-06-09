Американцы увидели манипуляции в Офисе Зеленского - СМИ

Офисом президента руководит Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Власти США крайне негативно отреагировали на искажение Офисом президента Украины содержания разговора Владимира Зеленского с Джозефом Байденом. Об этом со ссылкой на американские источники сообщает ZN.UA.

Искажение смысла разговора на сайте президента Украины крайне негативно восприняли и в Белом доме, и в совете нацбезопасности, и в государственном департаменте, пишет издание.

"По словам наших источников, в Вашингтоне не верят в то, что искажение информации было случайным "эксцессом исполнителя". Склонны расценивать это как сознательную манипуляцию Банковой, и ставят под сомнение надежность Украины как партнера Соединенных Штатов ", - пишет журналистка Татьяна Силина.

Теперь анонсированный визит Зеленского в США вряд ли будет безоблачным. Если, конечно, состоится, сообщает СМИ.

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"Вашингтон не замедлил продемонстрировать свое глубокое разочарование поведением Банковой. По нашей информации, встреча Юрия Витренко с советником госдепа Шолле была демонстративно отменена именно из-за фортелей Банковой", - пишет журналистка.

Почему вывешивания на сайт несогласованного с американскими партнерами текста - это плохо? Потому что, выдавая желаемое за действительное, Банковая заставила американцев сделать опровержение. Причем устами самой же Банковой, выпятив при этом перед встречей Байдена и Путина тот факт, что Вашингтон сегодня не готов ни поддержать в Альянсе предоставление Украине ПДЧ, ни дать нашей стране какие-то гарантии безопасности. И все же это было известно заранее, сообщает Татьяна Силина.

Офис президента Украины удалил из сообщения о разговоре Владимира Зеленского и Джозефа Байдена слова о том, что президент США поддержал евроатлантическую интеграцию Украины и предоставление ей Плана действий по членству в НАТО.