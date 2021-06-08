Офис президента отредактировал разговор Зеленского с Байденом

Офис президента переписал текст касательно разговора Зеленского с Байденом. Фото: president.gov.ua

Офис президента Украины удалил из сообщения о разговоре Владимира Зеленского и Джозефа Байдена слова о том, что президент США поддержал евроатлантическую интеграцию Украины и предоставление ей Плана действий по членству в НАТО. Об этом пишет "Українська правда"

Сначала Белый дом и Офис президента выдали противоречивые сообщения о телефонном звонке между Байденом и Зеленским.

В сообщении ОП говорилось: "Президент США акцентировал на полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня".

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Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку предоставления ПДЧ в Североатлантическом альянсе.

Теперь в украинском заявлении говорится так: "Джо Байден заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе".

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Владимир Зеленский разговаривал по телефону с Джозефом Байденом 7 июня. Одной из важнейших тем было строительство "Северного потока-2", сообщили в ОП.