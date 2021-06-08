Офис президента отредактировал разговор Зеленского с Байденом

 
Ексклюзивы
1/5
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Просмотров: 9
"Что ты себя мучаешь. Зачем? - поминки Слабошпицкого
"Что ты себя мучаешь. Зачем? - поминки Слабошпицкого
Просмотров: 117
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Просмотров: 972
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Просмотров: 1692
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 729
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 684
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
1 Просмотров: 25318
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Просмотров: 648
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Просмотров: 963
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1332
Фото
Все фото
10
3
9
4
9
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Порошенко рассказал об &quot;одышке&quot; Зеленского на велотренажере
Порошенко рассказал об "одышке" Зеленского на велотренажере
Кулеба ответил россиянам, которые &quot;шипят&quot; на форму сборной Украины
Кулеба ответил россиянам, которые "шипят" на форму сборной Украины
Конец эпохи бедности: &quot;слуги народа&quot; носят рубашки за семь средних пенсий
Конец эпохи бедности: "слуги народа" носят рубашки за семь средних пенсий
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
Видео
Все видео
Вышла последняя часть расследования "пленок Медведчука": кум Путина договаривается с Россией о поставках электричества и газа, о пленных речи не идет
Вышла последняя часть расследования "пленок Медведчука": кум Путина договаривается с Россией о поставках электричества и газа, о пленных речи не идет
В Администрации президента был государственный изменник - прокуратура
В Администрации президента был государственный изменник - прокуратура
Вопрос об олигархах могут вынести на референдум
Вопрос об олигархах могут вынести на референдум
Журналисты рассказали о бизнесе сына Януковича в России
Журналисты рассказали о бизнесе сына Януковича в России
Возвращение одиозного "регионала" Левченко: появились новые подробности
Возвращение одиозного "регионала" Левченко: появились новые подробности
Интервью
1/5
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Просмотров: 9
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 594
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 675
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 360
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 504
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
Просмотров: 387
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
вторник, 08 июня 2021 10:06

Офис президента отредактировал разговор Зеленского с Байденом

  Комментировать
Офис президента отредактировал разговор Зеленского с Байденом
Офис президента переписал текст касательно разговора Зеленского с Байденом. Фото: president.gov.ua

Офис президента Украины удалил из сообщения о разговоре Владимира Зеленского и Джозефа Байдена слова о том, что президент США поддержал евроатлантическую интеграцию Украины и предоставление ей Плана действий по членству в НАТО. Об этом пишет "Українська правда"

Сначала Белый дом и Офис президента выдали противоречивые сообщения о телефонном звонке между Байденом и Зеленским.

В сообщении ОП говорилось: "Президент США акцентировал на полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ермак мылил глаза послам стран G20 - ЦПК

Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку предоставления ПДЧ в Североатлантическом альянсе.

Теперь в украинском заявлении говорится так: "Джо Байден заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом

Владимир Зеленский разговаривал по телефону с Джозефом Байденом 7 июня. Одной из важнейших тем было строительство "Северного потока-2", сообщили в ОП.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Офис президента отредактировал разговор Зеленского с Байденом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июня

Киборги: начались бои за Луганский аэропорт

Мужчины чаще болеют раком головного мозга

"Что ты себя мучаешь. Зачем? - поминки Слабошпицкого

Пламя охватило нефтебазу под Киевом. Сгорели люди

Основали грязевой курорт

Вышли "Охотники за привидениями"

Самое читаемое
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
9
 25 Просмотров: 15642
Россия требует запретить форму сборной Украины
Россия требует запретить форму сборной Украины Просмотров: 9018
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
10
 Просмотров: 8469
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
4
 Просмотров: 5040
Кличко объяснил, почему продолжает покупать автобусы в Лукашенко
Кличко объяснил, почему продолжает покупать автобусы в Лукашенко Просмотров: 3915
Политика
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
 Просмотров: 9
"Сажать будем" - сатирик высмеял Зеленского
"Сажать будем" - сатирик высмеял Зеленского Просмотров: 279
Обнародовали запись скандального разговора между Ермаком, Волкером и Джулиани
Обнародовали запись скандального разговора между Ермаком, Волкером и Джулиани Просмотров: 720
Вышла последняя часть расследования "пленок Медведчука": кум Путина договаривается с Россией о поставках электричества и газа, о пленных речи не идет
Вышла последняя часть расследования "пленок Медведчука": кум Путина договаривается с Россией о поставках электричества и газа, о пленных речи не идет
 Просмотров: 342
Миллиард деревьев за три года. Зеленский запустил очередной проект
Миллиард деревьев за три года. Зеленский запустил очередной проект Просмотров: 189
Больше всего комментируют
25
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
8
Решайте немедленно - Зеленский резко высказался о вступлении в НАТО
5
"Это все устроили уродливые политики" - Леоненко о новой форме сборной Украины
5
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
3
Украинские черешни стали самыми дорогими в мире
Голосов: 7249
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть