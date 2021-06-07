Назвали главную тему переговоров Зеленского и Байдена

Зеленский переговорил с Байденом по телефону. Фото: president.gov.ua

Одной из важнейших тем в разговоре президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена было строительство Северного потока-2.

Разговор был очень содержательным, конкретным и продолжалась дольше, чем было запланировано. Об этом сообщил советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Президент Зеленский отметил, что это не экономический проект, а очевидная угроза безопасности. Президент Байден, в свою очередь, подтвердил гарантии безопасности для Украины в максимально широком смысле этого слова", - отметил Подоляк.

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По его словам, стороны обсудили весь спектр актуальных тем - войну на Донбассе, интеграцию в НАТО, реформирования Украины, политику деолигархизации в Украине.

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джа Байденом состоялся телефонный разговор. Она предшествовала встрече президента США с российским лидером Владимиром Путиным.