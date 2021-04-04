Украина призвала Вашингтон усилить санкции против Кремля

Санкции будут усиливаться, если Россия не изменит свою политику, подчеркнула посол. Фото из открытых источников

Украина приветствует продление санкций США против России и просит их усилить, заявила украинский посол в Штатах Оксана Маркарова в интервью Радио Свобода.

Санкционная политика остается принципиальной при нынешней администрации президента США Джо Байдена, отметила она.

"Мы приветствуем те санкции, которые есть. И постоянно просим об углублении санкций", - заявила Маркарова.

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Санкции будут усиливаться, если Россия не изменит свою политику, подчеркнула посол.

"Мы также хотели бы, мы об этом говорим также на всех официальных уровнях (я имею в виду, мы - Украина) большей вовлеченности США во все форматы. И я думаю, что это также найдет отклик у нашего стратегического партнера", - констатировала Маркарова.

4 апреля президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении санкции против российских компаний.