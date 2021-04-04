Украина призвала Вашингтон усилить санкции против Кремля

 
Ексклюзивы
1/5
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 918
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1467
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 549
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 207
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 612
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1179
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 648
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 576
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 315
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
3
15
3
5
4
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
&quot;Слуга народа&quot; Тищенко &quot;наплевал&quot; на народ - поставил машину возле зебры
"Слуга народа" Тищенко "наплевал" на народ - поставил машину возле зебры
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Видео
Все видео
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1467
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 207
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1161
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 990
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 360
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
04 апреля 2021
Просмотров: 360
Коньяк для лікарів
– Называй меня бабушка Галя. Не люблю отчеств, – каже сусідка по палаті. В інфекційному відділенні столичної лікарні лежимо з ...
понедельник, 05 апреля 2021 00:28

Украина призвала Вашингтон усилить санкции против Кремля

  Комментировать
Украина призвала Вашингтон усилить санкции против Кремля
Санкции будут усиливаться, если Россия не изменит свою политику, подчеркнула посол. Фото из открытых источников

Украина приветствует продление санкций США против России и просит их усилить, заявила украинский посол в Штатах Оксана Маркарова в интервью Радио Свобода.

Санкционная политика остается принципиальной при нынешней администрации президента США Джо Байдена, отметила она.

"Мы приветствуем те санкции, которые есть. И постоянно просим об углублении санкций", - заявила Маркарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США помогут Украине в случае эскалации конфликта с РФ

Санкции будут усиливаться, если Россия не изменит свою политику, подчеркнула посол.

"Мы также хотели бы, мы об этом говорим также на всех официальных уровнях (я имею в виду, мы - Украина) большей вовлеченности США во все форматы. И я думаю, что это также найдет отклик у нашего стратегического партнера", - констатировала Маркарова.

4 апреля президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении санкции против российских компаний.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина призвала Вашингтон усилить санкции против Кремля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
24
 Просмотров: 15939
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
7
 Просмотров: 12375
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью Просмотров: 10999
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
 Просмотров: 10368
5 лет за решеткой. Лукашенко хочет бросить в тюрьму самую выдающуюся пловчиху Беларуси
5 лет за решеткой. Лукашенко хочет бросить в тюрьму самую выдающуюся пловчиху Беларуси 3 Просмотров: 9342
Политика
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе 1 Просмотров: 18
Разговор Байдена с Зеленским и вероятность наступления России: неделя в ключевых цитатах
Разговор Байдена с Зеленским и вероятность наступления России: неделя в ключевых цитатах
 Просмотров: 486
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко 4 Просмотров: 855
Украина ввела санкции против российских компаний
Украина ввела санкции против российских компаний Просмотров: 459
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
3
 Просмотров: 1926
Больше всего комментируют
16
Россия может потерять часть своих территорий - секретарь СНБО
12
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского
8
Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе
6
В ОП сообщили новые детали разговора Зеленского с Байденом
4
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
Голосов: 6494
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть