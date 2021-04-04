Украина ввела санкции против российских компаний

Президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении санкции против российских компаний.
Под ограничительные меры попали 11 компаний. Об этом сообщает пресс служба главы государства.
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Таким образом, санкции ввели в отношении:
- российского федерального агентства "Россотрудничество";
- авиакомпании "Волга-Днепр";
- агрегатного завода, завода "Спецагрегат" (Севастополь);
- технической базы "Звездочка" (Мурманская область);
- машиностроительного завода "СпецАгрегат" (Челябинская область);
- ООО "Завод Молот-Механика"(Севастополь);
- ООО "Севмормаш-2М" (Севастополь);
- судостроительного предприятия "Дальзавод" (Приморский край);
- производителя гидравлических и пневматических силовых установок "Севастопольский агрегатный завод";
- ОАО "514 авиационный ремонтный завод" (Тверская область);
- ОАО "322 авиационный ремонтный завод" (Приморский край).
Соединенные Штаты Америки намерены расширить санкции против России. Агрессивное поведение РФ является ключевой проблемой как для Штатов, так и для альянса НАТО.
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