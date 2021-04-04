Украина ввела санкции против российских компаний

Против российских компаний ввели санкции. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении санкции против российских компаний.

Под ограничительные меры попали 11 компаний. Об этом сообщает пресс служба главы государства.

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Таким образом, санкции ввели в отношении:

- российского федерального агентства "Россотрудничество";

- авиакомпании "Волга-Днепр";

- агрегатного завода, завода "Спецагрегат" (Севастополь);

- технической базы "Звездочка" (Мурманская область);

- машиностроительного завода "СпецАгрегат" (Челябинская область);

- ООО "Завод Молот-Механика"(Севастополь);

- ООО "Севмормаш-2М" (Севастополь);

- судостроительного предприятия "Дальзавод" (Приморский край);

- производителя гидравлических и пневматических силовых установок "Севастопольский агрегатный завод";

- ОАО "514 авиационный ремонтный завод" (Тверская область);

- ОАО "322 авиационный ремонтный завод" (Приморский край).

Соединенные Штаты Америки намерены расширить санкции против России. Агрессивное поведение РФ является ключевой проблемой как для Штатов, так и для альянса НАТО.